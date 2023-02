E’ storia ai Mondiali di sci! Brignone regala all’Italia il primo oro nella combinata femminile

SportFair

I Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel iniziano in maniera spettacola per l’Italia. Si è disputata oggi la combinata femminile, gara di apertura della rassegna iridata francese, con Federica Brignone che si è subito resa protagonista.

L’azzurra ha chiuso davanti a tutti la manche del mattino, staccando le avversarie del SuperG. Pomeriggio Federica Brignone ha disputato un ottimo slalom, con un solo errore che l’ha tenuta sulle spine fino alla fine.

Clamoroso l’errore di Mikaela Shiffrin ad un passo dal traguardo: la statunitense avrebbe potuto soffiare l’oro a Brignone, ma così non è stato. Le altre atlete in lotta per il podio nulla hanno potuto e così l’azzurra è la prima campionessa di questa rassegna iridata.

E’ subito storia per l’Italia ai Mondiali di Courchevel-Meribel: Federica Brignone è la prima italiana a conquistare un oro in combinata femminile in una rassegna iridata, la quinta azzurra a mettersi al collo un oro. 22 anni dopo l’ultima volta, l’Italia conquista una medaglia iridata di specialità. Brignone si regala la prima medaglia d’oro mondiale 12 anni dopo l’argento in gigante a Garmisch 2011.



La valdostana ha vinto con il tempo di 1’57″47, davanti alla svizzera Wendy Holdener e all’austriaca Ricarda Haaser. Nona Elena Curtoni, Sofia Goggia invece non ha preso parte allo slalom: la campionessa bergamasca aveva disputato solo la prima metà di gara, per provare la pista in vista della gara di supergigante prevista mercoledì 8 febbraio.

Le parole di Federica Brignone

“Non so cosa dire, sono felicissima, grata. E’ stata una giornata splendida, mi sentivo bene. E’ quello che mancava nella mia carriera, sono veramente estasiata e felice. Ho sciato bene, mi piace questo posto, queste piste. Sono orgogliosa di come mi sono concentrata e anche del mio atteggiamento in entrambe le manche oggi“, queste le primissime parole di Federica Brignone dopo la gara.

“Sono partita alla grande, poi ho commesso un errore e ho detto, ecco, non basterà. Ma ho fato un ottimo SuperG stamattina e sono riuscita a mettere pressione alle avversarie“, ha aggiunto la valdostana.