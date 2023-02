Federica Brignone show ai Mondiali: è al comando nella combinata

SportFair

I mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel iniziano in maniera spettacolare per l’Italia. Le azzurre hanno disputato oggi il SuperG della combinata femminile e al termine della manche è Federica Brignone la più veloce di tutte.

L’azzurra è stata protagonista di una prestazione impeccabile, che le permette di staccare le sue avversarie. Bene anche Elena Curtoni, quarta, mentre Sofia Goggia è lontana, solo 20ª. Uscita infine Marta Bassino, out a casa di un errore dopo un inizio davvero buono. Sesta Mikaela Shiffrin.

Alle 14.30 appuntamento con lo slalom per assegnare le prime medaglie della rassegna iridata.

L’ordine d’arrivo del Super G

1 BRIGNONE Federica ITA 1:10.28

2 GUT-Behrami LARA SUI 1:10.99 +0.71

3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:10.99 +0.71

4 CURTONI Elena ITA 1:11.06 +0.78

5 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:11.18 +0.90

6 SHIFFRIN Mikaela USA 1:11.24 +0.96

7 GRITSCH Franziska AUT 1:11.35 +1.07

8 GRENIER Valerie CAN 1:11.55 +1.27

9 STUHEC Ilka SLO 1:11.56 +1.28

10 GAUCHE Laura FRA 1:11.67 +1.39

20 GOGGIA Sofia ITA 1:12.20 +1.92

DNF Bassino Marta ITA

Le parole di Federica Brignone

“C’erano tanti dossi, a volte non sei in fiducia se non riesci ad essere aggressiva, cosa che invece ho cercato di fare. Ho fatto meno errori rispetto al superG di Cortina, per quello che posso dire adesso sembra un SuperG facile ma in realtà non è così, sono rimasta sorpresa. Pensavo di aver sciato bene ma non così bene. Lo slalom? Non sono abituata a scendere cl numero 1, spero di divertirmi e di attaccare, perchè posso andare bene solo se attaco nello Slalom“, queste le parole dell’azzurra dopo la prima manche.