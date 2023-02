Enata presenta Foiler, lo spettacolare yacht volante | FOTO

SportFair

Il Gruppo Enata , il gruppo manifatturiero internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha iniziato il 2023 con una serie di interessanti progetti, sviluppi di prodotto, partnership e opportunità.

Raffinato sistema di controllo Wingman Gen 2

In qualità di costruttori del rivoluzionario Foiler volante in carbonio da 9,8 metri , che porta la tecnologia foiling dell’America’s Cup su un dayboat/tender con capacità di 40 nodi, la divisione Marine di Enata ha dimostrato la sua esperienza nello spingere i confini dello stile, delle emozioni e dell’efficienza in acqua . Il Foiler è in grado di operare in modalità “Archimedean” convenzionale o, a 12 nodi, decollare per la modalità “Flight”, a quel punto i quad foil sollevano lo scafo dall’acqua per una navigazione estremamente confortevole con una manovrabilità da supercar.

Il Foiler può essere avanzato nella sua progettazione e costruzione, ma non richiede abilità di pilotaggio avanzate grazie all’intelligente sistema di controllo. Chiamato Wingman , l’implementazione originale ha contribuito a ridurre il peso complessivo del Foiler di 200 kg, trasformandolo allo stesso tempo in un vero e proprio “yacht intelligente”.

Enata ha ora rilasciato una versione aggiornata che promette ancora di più da questa straordinaria imbarcazione. Il sistema di controllo Wingman Gen 2 aggiornato è due volte più potente dell’originale e consente funzionalità ancora più intelligenti, inclusa la possibilità di monitorare e controllare alcuni aspetti del tuo Foiler attraverso il tuo telefono cellulare.

Monitorando e analizzando i dati da oltre 250 punti dati sul Foiler, Wingman Gen 2 ti offre un controllo ancora maggiore su aspetti come il consumo di carburante e consente la manutenzione preventiva, mentre una connessione Internet sbloccherà la condivisione dei dati diagnostici con Enata HQ e oltre- aggiornamenti del sistema in onda che significheranno che il tuo Foiler è in continuo miglioramento e beneficia delle ultime funzionalità e ottimizzazioni. Il sistema è stato progettato non solo pensando alle nuove costruzioni, ma anche come opzione di retrofit per barche esistenti, sia foiling che non foiling, ed è utilizzato anche sui droni di Enata.

“Il Foiler rappresenta un passo unico e ineguagliabile verso il futuro della nautica e l’evoluzione del sistema di controllo Wingman evidenzia l’abilità tecnologica che risiede in Enata“, afferma Alois Vieujot, direttore di Enata . “Apre nuove possibilità sia per i proprietari nuovi che per quelli esistenti e dimostra il nostro impegno nel creare l’esperienza di navigazione più avanzata ed efficiente, dalla manutenzione ai momenti magici sull’acqua“.

Enata prende il volo

Oltre alla sua divisione Marine, Enata ha sviluppato una notevole reputazione internazionale per la sua operazione aerospaziale che progetta e costruisce velivoli a controllo remoto vincitori di titoli mondiali e veicoli aerei senza pilota avanzati (UAV). Tale esperienza ha portato a una nuova entusiasmante partnership con lo specialista di decollo e atterraggio verticale elettrico (eVTOL) Bellwether Industries per lo sviluppo dell’auto volante eVTOL di Bellwether.

La visione di Bellwether è che i pendolari del futuro prendano il volo su velivoli eVTOL privati ​​e personali, e recentemente ha presentato in anteprima il suo design di terza generazione, il modello Oryx, un elegante modello eVTOL appena più grande di un’auto SUV, in grado di trasportare un pilota e due passeggeri (con una versione a quattro passeggeri prevista per una futura generazione di design).

Con il sistema di vectoring di Enata , Oryx sarebbe in grado di navigare a 140 km/h, il che consentirebbe un viaggio dall’aeroporto londinese di Heathrow al distretto finanziario di Canary Wharf in soli otto minuti, rispetto a un tipico tempo di percorrenza su strada di 50 minuti a un’ora e mezza.

“Enata applicherà al progetto la sua considerevole esperienza negli UAV, intraprendendo la produzione e lo sviluppo congiunto di Oryx“, ha dichiarato Alois Vieujot .

Oryx debutterà nel 2023 e decollerà per la prima volta a Dubai.

Il team di Bellwether, guidato dal fondatore e CEO Daniel Chen, ha approfondito la connessione tra esseri umani e veicoli nel regno della mobilità intelligente. Mirano a realizzare una modalità di trasporto comoda e senza soluzione di continuità che migliori la vita quotidiana delle persone.

“Il concetto di aviazione è presente e sviluppato da centinaia di anni, e anche il design delle auto volanti è stato esplorato per oltre un secolo“, afferma Daniel Chen, fondatore e CEO di Bellwether. “L’esperienza e le attuali tecnologie nel settore dell’aviazione sono una base fondamentale che consente tutte le possibilità e non ci deve essere paura dell’innovazione. Siamo molto felici di avere Enata a bordo per aiutare a produrre e sviluppare il nostro eVTOL, e la combinazione della nostra esperienza e innovazione congiunta contribuirà a garantire il successo di Oryx”.

Enata Motors: uno sforzo guidato

L’esperienza di Enata con la progettazione e la produzione di fibra di carbonio e materiali compositi sarà utilizzata per il massimo impatto attraverso la sua nuova divisione, Enata Motors. Con un focus sulla progettazione e fornitura di parti e pannelli in tutto il settore automobilistico, il nuovo reparto produrrà kit carrozzeria, pannelli carrozzeria, parti e costruzioni uniche, parti OEM e ruote, tutti costruiti in fibra di carbonio per il massimo in termini di prestazioni.

Il primo prodotto della nuova divisione sarà Enata Wheels, una linea di ruote full carbon in un unico pezzo. Utilizzando il carbonio, Enata cercherà di ridurre la massa non sospesa – o rotazionale – di ciascuna ruota che a sua volta migliorerà diversi aspetti delle prestazioni, tra cui un’accelerazione più rapida, uno spazio di frenata più breve, un migliore feedback e sensibilità del guidatore attraverso il volante, una migliore maneggevolezza, e, soprattutto, una maggiore autonomia soprattutto nelle auto elettriche. Infatti, con una massa rotazionale che ha fino a quattro volte l’effetto sulle prestazioni rispetto al peso normale, un risparmio di 7,5 kg di massa per ruota potrebbe tradursi nell’equivalente di una riduzione di 120 kg del peso di un veicolo: un notevole risparmio che avrebbe un impatto considerevole sulle prestazioni.

La prima anteprima della nuova linea di ruote in carbonio può essere trovata su enatawheels.com .

Enata per il tuo futuro

Come mostrano i numerosi aggiornamenti di Enata , il gruppo sta crescendo a un ritmo considerevole su tutti i fronti, con i dipartimenti esistenti che si espandono in nuovi progetti e partnership e con i nuovi dipartimenti che guidano il gruppo verso direzioni sempre più entusiasmanti.

“Enata desidera ascoltare ingegneri, designer, tecnici, ingegneri informatici, programmatori, specialisti del carbonio e altri ancora interessati a entrare a far parte di un’azienda in evoluzione che è continuamente all’avanguardia nella scienza e nell’innovazione nei settori navale, aeronautico, architettonico e automobilistico”, commenta Alois Vieujot, direttore di Enata .