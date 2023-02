Colpo ‘Ghiotto’! Trionfa sui 5.000 metri di Coppa del Mondo in Polonia

SportFair

In Polonia prosegue la quinta tappa della Coppa del Mondo di speed-skating. Otto gli italiani impegnati sul ghiaccio della Arena Lowoda di Tomaszow Mazowiecki. L’unica donna convocata è Laura Peveri (Fiamme Oro), la quale si aggiunge a Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

Quest’oggi sono andate in scena quattro gare. I 500 metri e i 5.000 metri maschili, i 1.500 metri e il team pursuit femminili. C’era grande attesa soprattutto per Davide Ghiotto, che difatti sui 5.000 metri ha conquistato il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo. Il vicentino si è imposto di forza, staccando da subito l’olandese Patrick Roest per resistere al suo ritorno nel finale. Gli 82 preziosi centesimi difesi sul traguardo sono valsi la vittoria.

Prima del trionfo di Ghiotto in Polonia, solamente Enrico Fabris, nel lontano 2006/2007, era stato capace di ottenere due affermazioni individuali nel circuito maschile di Coppa del Mondo nel corso della medesima stagione.

Da rimarcare anche la prestazione di Andrea Giovannini, che ha concluso al 3° posto la Division B con il tempo di 6’29”79, tenendosi alle spalle avversari di grido. Sempre nel gruppo cadetto dei 5.000, Riccardo Lorello (6’37”23) e Daniele Di Stefano (6’40”51) si sono piazzati rispettivamente 13° e 20°.

Sui 500 metri, David Bosa ha archiviato con una 16a posizione il suo impegno in Division A. Infine, nel settore femminile, Laura Peveri ha concluso 13a la Division B dei 1.500 metri con il tempo di 2’06”11. Domani la tappa giungerà all’epilogo con i 1.000 metri e le mass start di ambedue i settori.