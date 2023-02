Coppa America, pericoloso ribaltamento di Ineos con incendio | VIDEO

SportFair

Continua la fase di preparazione alla Coppa America 2024 a Barcellona, lo spettacolo è assicurato. Gli Inglesi di Ineos Britannia sono sembrati prudenti in questa prima parte e hanno navigato meno tempo rispetto agli altri team. Si è registrata un’altra battuta d’arresto, durante un allenamento a Palma di Maiorca.

Il prototipo si è ribaltato durante un allenamento con 18-20 nodi di vento e si sono registrati gravi danni alla barca. La dinamica del raddrizzamento è diventata molto complicata, probabilmente il ribaltamento è stato causato da un errore tecnico. E’ scoppiato anche un principio di incendio, per fortuna domato. La barca è stata poi trainata fino alla base.

Il capitano del team e team principal Sir Ben Ainslie ha dichiarato: “è stata una situazione difficile per la squadra una volta che il T6 è stato completamente invertito. Tutti si sono riuniti per risolvere quello che avrebbe potuto essere un problema molto più serio nel salvataggio dello yacht, ma per fortuna tutti sono al sicuro e ora possiamo concentrarci sulla riparazione del danno come parte di una finestra di aggiornamento precedentemente programmata alla fine di questa settimana”.