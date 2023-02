Basket, l’Italia femminile show: quinta vittoria alle qualificazioni agli Europei

SportFair

E cinque! Vincendo largamente in Lussemburgo (51-109), l’Italia Femminile di basket ha ottenuto il quinto successo di fila e mantenuto la propria imbattibilità nel girone H degli EuroBasket Women Qualifiers. La miglior marcatrice è stata Nicole Romeo con 21 punti (7/8 da 3), altre sei Azzurre hanno chiuso in doppia cifra: Andrè (14), Keys (11), Verona (11), Fassina (11), Spreafico (10) e Zandalasini (10). Career high in Azzurro per Ilaria Panzera (9).

Nell’altra partita del girone la Slovacchia ha superato la Svizzera 78-50 ottenendo di fatto il secondo posto nel gruppo H. Domani le Azzurre si sposteranno a Friburgo (Svizzera), dove domenica 12 febbraio (ore 17.00, diretta SkySportHD) è in programma l’ultimo impegno dei Qualifiers.

L’8 marzo Lubiana ospiterà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women: insieme all’Italia si sono già qualificate Francia, Turchia, Belgio, Serbia, Montenegro, Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre dell’Europeo accederanno al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Così coach Lardo a fine partita. “Siamo arrivati qui con grande rispetto per i progressi dimostrati dal Lussemburgo nella finestra di novembre. Con la testa giusta, siamo riusciti a portare subito la partita dalla nostra parte, poi ci hanno aiutato anche le ottime percentuali al tiro da fuori. Fa sempre piacere vedere una squadra che si diverte giocando per 40 minuti, senza cali di tensione: è il frutto dell’atteggiamento sempre positivo di queste ragazze. Ora andiamo in Svizzera per un altro impegno che vogliamo onorare, il nostro lavoro di questi giorni è già proiettato verso l’Europeo”.

La cronaca

Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys e Bestagno lo starting five scelto da Lardo: l’Italia allunga sul 9-4 ispirato da Zanda e Keys ma poi soffe un po’ la zona predisposta da coach Dziurdzia e segna 2 punti nei 5’ centrali del primo quarto (11-13). Ci pensa ancora Keys (11 nel primo quarto) a riportare il Lussemburgo a distanza di sicurezza e poi le Azzurre si distendono fino al +13 del primo intervallo.

Fassina divarica il vantaggio fino al 13-33, dopo il timeout la tripla di Bidinger scuote le Azzurre (20-33) e in particolare Romeo: Nicole scardina la zona lussemburghese, infila tre triple consecutive e timbra il +22 (42-20) a 3’ dalla fine del secondo quarto. All’intervallo lungo si va sul 24-49, con le Azzurre padrone del campo.

Gli 11 punti segnati da Verona nei primi 3’ del terzo quarto (33-62) chiudono di fatto i giochi, poi lo staff tecnico Azzurro ne approfitta per ampliare le rotazioni e concedere minuti a tutte le giocatrici. Di Andrè il centesimo punto, con 140 secondi ancora sul cronometro.

Domani si vola in Svizzera, l’EuroBasket Women 2023 è sempre più vicino.

Lussemburgo-Italia 51-109 (13-24; 12-25; 18-25; 8-35)

Lussemburgo: Geniets 16 (2/4, 3/7), Hamalainen 1 (0/1), Mossong 2 (1/5, 0/2), Bidinger 3 (0/2, 1/3), Coulon (0/1 da 3), Wolff (0/2 da 3), Jablonowski 6 (2/5, 0/2), Blasen, Irthum, Schumacher 3 (1/1 da 3), E. Skrijelj 6 (0/3, 2/5), Etute 14 (3/12, 0/1). All. Dziurdzia.

Italia: Keys 11 (4/6, 0/1), Villa 3 (1/1 da 3), Romeo 21 (7/8 da 3), Bestagno 4 (2/3, 0/1), Verona 11 (1/1, 3/3), Zandalasini 10 (3/6, 1/4), Trucco, Fassina 11 (4/5, 0/2), Andrè 14 (6/9), Spreafico 10 (3/7 da 3), Panzera 9 (0/1, 3/6), Attura 5 (1/1, 1/5). All. Lardo

Arbitri: Alexandre Maret (Francia), Pierre Gilis (Belgio), David Caballe (Irlanda)

Spettatori: 700.

Tiri da due Lus 8/32, Ita 21/32; Tiri da tre Lus 7/24, Ita 19/38; Tiri liberi Lus 14/17, Ita 10/12; Rimbalzi Lus 31, Ita 38 (Andrè 8); Assist Lus 9, Ita 30 (Zandalasini e Fassina 6).