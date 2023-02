Spara e uccide il gatto del ministro: la sanzione a Tiberi e cosa rischia

SportFair

Davvero surreale quanto accaduto a San Marino: il ciclista Antonio Tiberi, una delle giovani promesse dello sport a due ruote italiano, ha ucciso un gatto mentre provava un fucile ad aria compressa.

L’episodio è avvenuto il 21 giugno scorso: Tiberi avrebbe mirato il gatto dalla finestra di casa sua, sparandolo in testa e uccendolo sul colpo. Ad aggravare la situazione è il fatto che il felino era stato adottato dal ministro del Turismo e delle Poste di San Marino, Pedini Amati.

La denuncia

Non è tardata ad arrivare dunque la denuncia: Tiberi è stato multato con 4000 euro ed il sequestro dell’arma. “Volevo solo misurare la capacità di fuoco dell’arma. Ho anche mirato a un cartello stradale e ammetto di aver provato anche a colpire un gatto e, con mia sorpresa, l’ho colpito. Non aveva intenzione di ucciderlo , era convinto che l’arma non fosse letale“, ha dichiarato il ciclista al giudice.

La sospensione

Tiberi, nato a Frosinone e con residenza a San Marino per godere un regime fiscale agevolato, è stato sospeso per un mese dalla Trek Segafredo e rischia il licenziamento. A rischio anche la residenza a San Marino.