“Basta caz***e!”, Allegri se la prende con i giornalisti: è una furia dopo Juve-Nantes

Serata di sfide per le squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee. Lazio e Fiorentina hanno trionfato in Conference League, mentre la Roma ha incassato una sconfitta e la Juventus ha solo pareggiato col Nantes allo Stadium.

Al termine della sfida dei bianconeri non mancano le polemiche: al centro dell’attenzione un rigore non dato alla Juventus nei minuti di recupero, dopo un fallo di mano in area.

Al Var sembra evidente il tocco, ma l’arbitro decide di non assegnare il calcio di rigore alla Juventus prendendo la decisione del fallo d’attacco di Bremer su Centonze al momento del salto.

Allegri, furioso, non ha nascosto tutta la sua rabbia, lasciando la panchina per dirigersi verso gli spogliatoi, per poi tornare a bordo campo.

Allegri non è stato l’unico a protestare: Bonucci, infatti,a fine partita è andato a sfogarsi, lametarsi e chiedere spiegazioni per il mancato calcio di rigore.

Lo sfogo di Allegri con i giornalisti

“Io non voglio la Juve dell’1-0! Poi mi stufo anche io a sentire queste cazzate che dite. Quello che dico io è che se addormentiamo la palla non va bene. Ma non voglio che la squadra vinca 1-0, non l’ho mai voluta, è un luogo comune che ormai viene detto, sono cose inesatte. Dal Milan alla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco, hanno sempre segnato 70-80 gol: dai dati non scappi, le chiacchiere le porta via il vento. Se volete vi dico sempre di sì così vi do ragione, ma non posso sentire dire che le mie squadre vogliono l’1-0. Voi chiacchierate di niente, io di numeri“, questo lo sfogo del tecnico bianconero ai microfoni di Sky.