NBA ed Eurolega insieme per un torneo ‘in stagione’? La proposta di Adam Silver

Il commissario NBA Adam Silver, nella sua tradizionale apparizione davanti ai media all’All Star Weekend, ha lasciato la porta aperta alla possibilità che le franchigie della lega statunitense e le squadre internazionali, ad esempio dell’Eurolega, competano in futuro in un torneo ufficiale nel mezzo del calendario.

Silver non ha escluso la possibilità in futuro di unire le squadre delle due competizioni in alcune appassionanti amichevoli.

Le parole di Adam Silver

“Questo è qualcosa che continueremo ad esaminare. Penso che si tratti di creare la migliore competizione possibile. Parte del problema per creare il miglior torneo possibile è la differenza tra il ciclo della nostra stagione con quello dell’Eurolega. Non è realistico che una squadra finisca le Finals, dopo una stagione molto lunga e debba giocare un altro torneo”, ha dichiarato il commissaro NBA.

“Abbiamo parlato del ‘ torneo in stagione ‘ per creare ulteriore entusiasmo durante la stagione regolare. Ad un certo punto potrebbe esserci un ” torneo stagionale “, ma include squadre al di fuori della NBA. Queste sono tutte idee che continueremo ad analizzare“, ha aggiunto.