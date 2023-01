Veronika Rajek, la modella da capogiro che ha perso la testa per Brady

SportFair

Veronika Rajek, splendida modella slovacca, pazza per Tom Brady, ha fatto impazzire tutti celebrando il Goat della NFL, mentre guidava i suoi Tamba Bay Buccaneers nei playoff.

La 26enne ha guardato la partita domenica ed il mese scorso è stata allo stadio a vederei Bucs indossando una maglia col nome di Brady.

La reazione della modella

La modella slovacca era in vena di far festa dopo aver visto Brady trascinare i suoi in una rimonta contro i Carolina Panthers. Guardando la tv ha pubblicato una foto di Brady in azione nelle sue Storie Instagram accompagnata dall’incoraggiamento “andiamo!”. Successivamente ne ha condivisa un’altra, inquadrando Brady, col commento “così bello!”.

Rajek, che ha 3,4 milioni di follower su Instagram , a capodanno ha entusiasmato con uno splendido vestito e non ha mai nascosto la sua passione per Brady.



“Ho visto la LEGGENDA e se qualcuno mi chiede di nuovo se amo Brady, sì, lo amo, e mostrami qualcuno che non lo ama. Anche i suoi nemici lo adorano perché sanno che è il goat. Grazie per uno spettacolo incredibile“, aveva commentato tempo fa.

Chi è Veronia Rajek

Ex concorrente di Miss Slovacchia, la fama di Rajek è salita alle stelle negli ultimi anni grazie alla sua enorme influenza sui social media. Ha iniziato a fare la modella all’età di soli 16 anni ed è stata una star dell’atletica leggera durante il liceo nella piccola città di Vranov nad Topľou. Rajek, che è sposata, vanta un gigantesco 3,3 milioni di follower solo su Instagram, dove pubblica scatti sensuali di scatti di riviste e vacanze esotiche. È ambasciatrice del gigante dell’abbigliamento Fashion Nova e ha lavorato come modella per alcuni dei marchi più iconici del mondo.