Spalletti scatenato: il trenino con Belen, l’allenatore è inedito | VIDEO

Ultimi giorni di relax per Luciano Spalletti in attesa della ripresa del campionato di Serie A, il tecnico del Napoli si è scatenato a Capodanno in compagnia di Belen Rodriguez. Il rendimento degli azzurri nella prima parte è stato di altissimo livello, la squadra ha messo in fila una serie consecutiva impressionante di vittorie ed è la favorita alla vittoria dello scudetto.

La stagione è ancora lunga, sono tante le squadre in grado di rientrare in corsa per il primo posto. A partire dal Milan di Stefano Pioli, in grande spolvero anche la Juventus. E’ altissima l’attesa per il big match tra Inter e Napoli, i nerazzurri sono distanti dal primo posto ma l’occasione per rientrare in corsa è ghiotta. Osimhen e compagni dovranno, invece, confermarsi.

Spalletti show a Capodanno con Belen

I meriti principali del rendimento del Napoli sono da attribuire al tecnico Luciano Spalletti. L’ex Roma si è dimostrato un profilo di altissimo livello, dentro e fuori dal campo. Un VIDEO è diventato virale sui social, l’allenatore del Napoli è stato ripreso in bella compagnia di… Belen Rodriguez.

Spalletti ha trascorso la notte di San Silvesto in compagnia di amici e vip nel ristorante Terrazza Calabritto, in Piazza Vittoria a Napoli. Il tecnico è stato trascinato nel classico trenino addirittura da Belen Rodriguez. L’argentina è considerata una delle più belle showgirl al mondo ed è molto apprezzata. Spalletti non è riuscito a resistere alla modella e conduttrice, visibilmente imbarazzato l’allenatore azzurro ha ‘accontentato’ Belen. E’ partito un trenino sorprendente che ha fatto impazzire i social e i tifosi.