Shakira, il 2023 inizia con un messaggio di fuoco: frecciatine a Piquè?

Il 2022 è stato un anno complicato per Shakira: la cantante colombiano ha visto la fine della sua relazione d’amore con Gerard Piquè, dal quale si è separato.

La colombiana, che adesso si dedica alla musica e ai figli, ha iniziato il 2023 con un messaggio di fuoco sui social, che in molti associano all’ex calciatore del Barcellona.

“Sebbene le nostre ferite continuino ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più empatici delle persone indolenti. Meno se ne vanno e più restano al nostro fianco. Le nostre lacrime non sono sprecate, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci rendono più umani, così che in mezzo al crepacuore possiamo continuare ad amare“, ha detto Shakira.