Sabalenka, il primo Slam è realtà! Lacrime di gioia agli AusOpen

SportFair

E’ Aryna Sabalenka la campionessa degli Australian Open. La tennista bielorussa conquista il suo primo titolo Slam dopo una finalissima spettacolare oggi sui campi in cemento in Melbourne.

Un inizio non troppo positivo per Sabalenka che ha trionfato in rimonta contro Rybakina, vincitrice di Wimbledon 2022. La 24enne di Minsk è riuscita a tenere i nervi saldi e ribaltare il risultato con una splendida rimonta, che le regala il su primo titolo Slam in carriera.

La sfida è terminata in tre set, dopo due ore e 29 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Per Sabalenka, che tornerà al secondo posto nel ranking mondiale, si tratta del 12° titolo in carriera, sicuramente il più importante.

La bielorussa on è riuscita a trattenere le lacrime, di gioia, a Melbourne.

Le parole di Sabalenka

“Scusate per il mio inglese, sto ancora tremando. Voglio congratularmi con Elena, sei una grande giocatrice, speriamo di incontrarci ancora magari in finali Slam. Grazie alla squadra, ottimo lavoro. Grazie a tutti coloro che organizzano il torneo, tutti. Tutti coloro che mi hanno aiutato in queste due settimane, grazie anche a tutti gli spettatori per questa splendida atmosfera, è sempre bello giocare davanti a voi.

Ovviamente poi, grazie al team, il team più folle. L’anno scorso tanti bassi, abbiamo continuato a lavorare, voi ragazzi meritate questo trofeo più di me, vi voglio bene, grazie. Spero di tornare l’anno prossimo e di essere ancora più forte, magari un tennis migliore e farete ancora di più il tifo per me“, queste le parole di Sabalenka dopo aver ricevuto il trofeo a Melbourne.