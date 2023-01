La Haas apre le danze: svelata la livrea per la stagione 2023 di F1

SportFair

La Haas apre la stagione delle presentazioni di Formula 1 del 2023. In attesa di vedere le monoposto sfrecciare nuovamente in pista per la nuova stagione, i team si mostrano al mondo intero. MoneyGram Haas F1 Team ha svelato oggi la nuova elegante livrea della sua VF-23 che sarà guidata da Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg per tutto il Campionato del Mondo FIA Formula 1 2023. La presentazione Haas

La presentazione della livrea riflette con orgoglio la nuova partnership di MoneyGram International Inc., una relazione che è stata annunciata per la prima volta al Gran Premio degli Stati Uniti della scorsa stagione con il marchio con sede in Texas che ha unito le forze con il team di proprietà americana.

La serie di rendering digitali, pubblicata sulle piattaforme di social media di MoneyGram Haas F1 Team, mostra una miscela equilibrata di rosso, bianco e nero sulla livrea VF-23, colori chiave sia per MoneyGram che per MoneyGram Haas F1 Team. Accanto al nuovo entusiasmante marchio MoneyGram incorporato nel design, in particolare sul coperchio del motore e sull’ala anteriore, Haas Automation, l’azienda globale di macchine utensili CNC fondata dal proprietario del team Gene Haas, mantiene la sua presenza di lunga data nella livrea presente sui sidepod e ala posteriore. Allo stesso modo, i partner del team Hantec Markets, Palm Angels, OpenSea, Alpinestars e Tricorp apprezzano il posizionamento del logo sul design VF-23.

Le parole di Gene Haas

“Sono stato molto lieto di dare il benvenuto a MoneyGram come title partner per la stagione 2023 e oltre, ed è emozionante vedere la nostra prima livrea svelata insieme come MoneyGram Haas F1 Team”, ha dichiarato Gene Haas, presidente di MoneyGram Haas F1 Team. “Ci dirigiamo verso una nuova stagione sostenuti da alcune ottime prestazioni di squadra lo scorso anno e da un ritorno ai punti che pagano finali. L’obiettivo per la stagione 2023 è naturalmente quello di farlo in modo più coerente e con Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg credo certamente che abbiamo una coppia di piloti esperti più che in grado di consegnare quei punti di domenica“.

Le parole di Alex Holmes

“È stato entusiasmante vedere come due organizzazioni globali si uniscano davvero come un unico team per formare il MoneyGram Haas F1 Team“, ha dichiarato Alex Holmes, Presidente e CEO di MoneyGram. “Abbiamo collaborato di pari passo per dare vita a questa livrea, sfruttando le nostre molte somiglianze e sfruttando al contempo ciascuno dei nostri punti di forza unici. Mentre entrambi inauguriamo una nuova era con un piano e una visione chiari, siamo pronti a lavorare a stretto contatto per raggiungere nuove vette quest’anno. L’elegante design della livrea è il simbolo di chi è MoneyGram oggi, un’azienda pronta per il futuro e non potremmo essere più entusiasti di ciò che verrà“.

Le parole di Steiner

“Ovviamente condivido l’entusiasmo di tutti per la presentazione della livrea, anche perché si tratta di un checkpoint nel calendario pre-campionato, il che significa che siamo un altro passo più vicini a fare ciò che vogliamo davvero fare, ovvero andare a correre“, ha osservato Guenther. Steiner, Team Principal del MoneyGram Haas F1 Team. “Mi piace la livrea, è senza dubbio un aspetto più elevato e modernizzato che si adatta mentre ci muoviamo in una nuova era insieme a MoneyGram come nostro partner principale. È un periodo dell’anno entusiasmante per la Formula 1 ed è fantastico che siamo i primi a mostrare la nostra livrea, ma la nostra attenzione è fermamente rivolta a portare la VF-23 in pista e prepararci per la stagione a venire. Abbiamo davvero qualcosa su cui costruire dopo le prestazioni dello scorso anno. L’intera organizzazione ha lavorato duramente per raggiungere questo punto e ovviamente in Kevin (Magnussen) e Nico (Hülkenberg) abbiamo due comprovati talenti in grado di segnare punti bloccati al volante. Non vedo l’ora di iniziare”.

Sabato 11 febbraio, il MoneyGram Haas F1 Team proverà per la prima volta la VF-23 sul circuito di Silverstone. I test ufficiali pre-stagionali si terranno dal 23 al 25 febbraio al Bahrain International Circuit. Il 2023 FIA Formula 1 World Championship verrà lanciato con il Gran Premio del Bahrain, che aprirà la stagione il 5 marzo.