Navratilova ed il doppio tumore: “due interventi e quattro biopsie”

Martina Navratilova rompe il silezio. la leggenda del tennis, che ha iniziato una nuova battaglia con un doppio tumore, al seno e alla gola, ha parlato della sua condizione di salute e delle sue cure.

La 66enneha promesso di combattere dopo aver già sconfitto un tumore al seno 13 anni fa. Navratilova ha affermato di essere pronta per la fase successiva del trattamento.

L’ex tennista ha già subito due interventi chirurgici e deve affrontare ulteriori trattamenti radioterapici.

Le parole di Navratilova

La leggenda del tennis ha parlato ai microfoni di Tennis Channel: “sì, sono pronta per partire. Pronta per iniziare il trattamento. Ho subito due interventi chirurgici e quattro biopsie, radiazioni e chemio, sto aspettando. Ma sono pronta per partire. Ho appena trovato queste bande di resistenza di Wimbledon nella mia borsa della spesa – non so come ci siano arrivate. E ho la mia bottiglia d’acqua come al solito. Quindi, sono pronta per partire“.

Dopo la sua diagnosi, Navratilova non si recherà a Melbourne per il lavoro di esperti agli Australian Open. Tuttavia, la 18 volte campionessa del Grande Slam fornirà occasionalmente analisi per Tennis Channel e le è stato chiesto chi pensa che finirà l’anno con il maggior numero di Slam: Rafael Nadal o Novak Djokovic.

Secondo Navratilova, Djokovic vincerà 3 Slam su quattro, mentre Nadal conquisterà il Roland Garros per una storica 15ª volta.