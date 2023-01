Ogier nella storia: nona vittoria al Rally di Monte Carlo

SportFair

Sébastien Ogier ha celebrato un nono trionfo da record al Rallye Monte-Carlo, confermando una vittoria dal punto di partenza alla gara di apertura del FIA World Rally Championship 2023 domenica pomeriggio.

Quest’anno Ogier si è cimentato in corse selezionate per la Toyota Gazoo Racing e ha dato il via alla sua stagione part-time con una prestazione stellare sulle Alpi francesi, padroneggiando tortuose strade asfaltate per superare il compagno di squadra della GR Yaris Kalle Rovanperä di 18,8 secondi in un dominante 1-2 per la squadra giapponese.

Le sue nove vittorie abbracciano tre decenni e sono state ottenute con cinque diversi produttori. A completare il fine settimana perfetto di Ogier c’è stato il fatto che il copilota Vincent Landais ha celebrato la sua prima vittoria a livello mondiale.

Il francese ha guidato l’apertura della stagione dall’inizio alla fine dopo aver accumulato un vantaggio di oltre 30 secondi durante la prima giornata di azione di venerdì sulle montagne di Monaco.

Rovanperä ha ridotto quel deficit a soli 16,0 secondi in vista della finale di domenica, ma Ogier, a cui è stata negata la gloria da una foratura in ritardo 12 mesi fa, ha mantenuto la calma per mantenere il buffer durante le ultime quattro prove di velocità.

“È fantastico. Adoro questo rally. È quello che mi ha fatto sognare fin dall’inizio e sono così felice per Vincent. Per me è bello, ma per lui è un sogno ottenere la sua prima vittoria. Dobbiamo ancora goderci questi momenti ed è per questo che siamo ancora qui [nel WRC], per cogliere alcune vittorie come questa. Vincere una famosa come Monte non ha prezzo“, ha dichiarato Ogier.