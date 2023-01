Spiacevole episodio per Schroder: “fermato da 25 poliziotti e ammanettato”

SportFair

Dennis Schroder ricorderà sicuramente per sempre la vittoria dei Lakers contro gli Spurs e non per la prestazione in campo ma per la confusione creatasi dopo, col tedesco che ha rischiato la galera.

Con un video su YouTube, Schroder ha raccontato quanto accadutogli: “più di 25 poliziotti mi hanno fermato e ammanettato”, si chiama il racconto.

Il playmaker, uscito dall’arena dopo il match, si è diretto verso casa insieme all’amico Alex, che era alla guidadi un mezzo, mentre lui era dietro con il suo Normatec, un attrezzo per la pressoterapia che facilita il recupero muscolare. All’improvviso, una macchina della polizia si è messa sulla loro strada.

La situazione è cominciata a peggiorare quando gli agenti hanno acceso le luci blu per chiedere loro di prendere l’uscita successiva per fermare il mezzo.

Il racconto di Schroder

“Abbiamo visto luci blu e abbiamo pensato che volessero fermarci. Ma poi c’era una voce che diceva: ‘Per favore, prendi la prossima uscita e fermati’. Alex ha abbassato il finestrino e mi ha detto ‘Ci stanno fermando’. Ho detto di fare quello che dicono e così non ci saranno problemi”. Gli agenti hanno chiesto ad entrambi di scendere dal mezzo e di non fare movimenti strani . “Mi sono tolto lentamente il mio Normatec in modo che non vedessero nulla di strano e mi sono messo dei pantaloni perché faccio il trattamento senza di loro“, ha raccontato Schroder, che è sceso dalla vettura a piedi nudi.

“Ho camminato lentamente verso di loro e mi hanno chiesto di mettermi le mani sulla testa. Ho ascoltato tutto quello che hanno detto e ho seguito le loro istruzioni”, ha aggiunto. Una questione di secondi perché uno di loro gli metta le mani dietro la schiena per immobilizzarlo con le manette, il che mette in luce “l’aggressività” degli agenti al momento dell’arresto.

Successivamente, gli agenti hanno spiegato a Schroder il motivo dell’arresto, associato al presunto furto di un veicolo, che corrispondeva presumibilmente alla targa della Cadillac in cui si trovava il giocatore dei Lakers con il suo amico. “non sapevo cosa stesse succedendo e mi hanno detto che l’auto non era mia e che era stata rubata. Ho detto loro che doveva esserci un errore perché quella è la mia macchina. La targa era quella della mia Cadillac. Ho detto loro che avevo due Cadillac e che una di loro l’avevo venduta, anche se la possedevo ancora“, ha continuato.

Il tedesco ha raccontato di essere stato circondato da circa 30 poliziotti nel luogo dove sono stati intercettati dopo aver lasciato quello che era lo Staples Center. “Mi hanno detto che non lo sapevano e credetemi, ma alla fine sono arrivate tipo 30 macchine della polizia. Erano armati di fucili, pistole e altre armi. Sembrava che fosse un criminale che ha fatto qualcosa . È stato pazzesco. Non avevo mai visto niente del genere“.

Infine, questo episodio è finito con un lieto fine perché gli stessi poliziotti hanno assicurato che si trattava di un errore e a loro volta hanno riconosciuto il loro errore. “Ho detto a un amico di registrarlo nel caso fosse successo qualcosa di terribile e la gente potesse vederlo. Poi hanno trovato l’errore e tutto è andato bene. Per fortuna non è successo niente a nessuno e siamo tornati a casa sani e salvi”, ha concluso.