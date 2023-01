Dominio al ‘Maradona’: Napoli-Juve 5-1, lezione di calcio di Spalletti ad Allegri

SportFair

Partita a senso unico nel match della18ª giornata del campionato di Serie A, dominio totale del Napoli nello scontro diretto contro la Juventus. La sfida non è stata mai in discussione, già dal primo minuto la squadra di Spalletti ha dimostrato la superiorità sotto l’aspetto dell’intensità e delle idee di gioco.

I bianconeri tornano sulla terra dopo 8 vittorie consecutive e appena 7 gol subiti dall’inizio della stagione. Oggi il Napoli ha messo a segno 5 gol! Il Napoli si schiera con Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, la Juventus risponde con Di Maria e Milik. A centrocampo c’è McKennie, sull’esterno il ritorno di Chiesa.

La cronaca

La squadra di Spalletti entra in campo con una grinta impressionante e mette subito le cose in chiaro. La gara si sblocca dopo appena 14 minuti, sulla respinta di Szczesny si fionda Osimhen e sigla il gol del vantaggio. Grande occasione per gli ospiti, il tiro di Di Maria scheggia la traversa. Al 39′ arriva un altro gol, il diagonale di Kvaratskhelia regala il raddoppio. La Juventus accorcia le distanze, il marcatore è Di Maria.

Il secondo tempo è a senso unico, il Napoli si dimostra devastante. Calcio d’angolo per gli azzurri, sulla respinta si fionda Rrahmani e non sbaglia. La squadra di Spalletti dilaga, prima con Osimhen e poi con Elmas su deviazione di Alex Sandro. Finisce 5-1, lezione di calcio al Maradona e il Napoli torna a +10 sui bianconeri.