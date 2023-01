MotoGP, Dani Pedrosa torna in gara: una wild card nel 2023

Il direttore di KTM Motorsports, Pit Beirer, ha anche commentato la wildcard prevista per Pedrosa al Circuito de Jerez-Angel Nieto. “Pedrosa è un ragazzo forte con una mentalità forte, quindi non puoi costringerlo a fare un jolly. Quindi abbiamo sviluppato la moto insieme e abbiamo sempre detto che se vuole fare un jolly, siamo felici. Ovviamente siamo più che felici perché hai quantità limitate di pneumatici per i test, la pista è diversa, hai gomme diverse in pista, quindi il test perfetto è ovviamente una gara, quindi se puoi combinare la gara, Dani e il nostro team di test, insieme agli altri ragazzi e tu lavori su parti di sviluppo futuro, è super buono e super importante, quindi sono entusiasta che sia pronto a fare un jolly. Leggendo tra le righe, non farebbe un jolly se pensasse che la moto non fosse competitiva, quindi spero che ci dia il segnale giusto per questo”.

Guidotti, che quest’anno entra nella sua seconda stagione come Team Manager al Red Bull KTM Factory Racing, ha anche confermato che l’ex pilota del podio MotoGP™ Jonas Folger prenderà parte al Sepang Shakedown test per KTM: “stiamo anche cercando di preparare Jonas Folger, anche lui sarà a Sepang per lo shakedown e sappiamo che in qualche modo possiamo contare su Dani, e nel caso lo volesse, Jonas può correre”.