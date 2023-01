Malore improvviso, è morto Inselvini: il massaggiatore di Pantani e Nibali

SportFair

Un grave lutto ha colpito il mondo del ciclismo: è morto a causa di un malore improvviso Umberto Inselvini, è stato massaggiatore di Pantani e Nibali. Il decesso si sarebbe verificato in Spagna, dove era in ritiro con la Astana Qazaqstan. Secondo le ultime notizie è stato stroncato da un infarto.

Il classe 1958 era in forza da molto tempo alla formazione kazaka ed era uno dei massaggiatori della Nazionale. Stava lavorando per preparare la trasferta al Saudi Tour, quando ha detto di non sentirsi bene. I soccorsi sono stati immediati, ma l’uomo è morto poco dopo. Ciclista tra il 1977 e il 1981, lavorava come massaggiatore dal 1988. Tra i suoi ‘assistiti’ anche Marco Pantani e Vincenzo Nibali.