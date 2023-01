Miss Bum Bum ricoperta solo da… figurine! L’omaggio all’Argentina | FOTO

SportFair

L’ex Miss Bum Bum Suzy Cortez è tornata a far parlare di sè durante i Mondiali di calcio del Qatar 2022. Brasiliana di nascita, Suzy è fan sfegatata di Leo Messi e, per questo, anche dell’Argentina.

Durante la rassegna iridata ha fatto parlare di sè per aver punzecchiato Ivana Knoll, dopo il ko della Croazia in semifinale, e successivamente anche per i suoi pazzi festeggiamenti in pose e outif bollenti.

Non è mancato un omaggio all’Argentina un mese dopo la vittoria ai Mondiali.

L’omaggio di Suzy Cortez all’Argentina

Ieri, 18 gennaio, l’Argentina ha celebrato il suo primo mese da campione del mondo, ricordando la storica vittoria del 18 dicembre in Qatar, nella finale contro la Francia.

Per questo splendido traguardo, Suzy Cortez ha omaggiato l’Argentina con un post davvero bollente. “Un mese del gran titolo di @leomessi con l’Argentina nella @fifaworldcup 2022.🏆🇦🇷 Per commemorare un super saggio fotografico come un album di figure umane“, ha scritto a corredo di una foto che la ritrae nuda con delle figurine in mano e altre attaccate sui suoi capezzoli.