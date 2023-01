McGregor investito mentre era in bici: “potevo morire”

SportFair

Conor McGregor ha rivelato di essere stato investito da un’auto mentre era in bici. A causare l’incidente è stato un problema di visuale: l’autista è stato abbagliato dal sole.

L’ex campione MMA ha affermato che la sua esperienza nello sport gli ha salvato la vita e che avrebbe potuto morire. McGregor afferma di essere stato in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da dietro da un’auto.

Sui social McGregor ha pubblicato una foto delle conseguenze dell’incidente su Instagram.

Le parole di McGregor

“Ho appena preso un colpo di macchina da dietro. Una trappola solare, l’autista non poteva vedermi. A tutta velocità dritto attraverso di me. Grazie a Dio, non era il mio momento. Grazie anche al wrestling e al judo. Essere un atleta mi ha salvato“, ha dichiarato.

“È brutto. Avrei potuto essere morto lì“, ha aggiunto mostrando i suoi pantaloni strappati. L’autista, poi, si presenta e dà un passaggio a casa a McGregor.