SportFair

Kimi Raikkonen e la moglie Minttu diventeranno presto nuovamente genitori. L’ex pilota di Formula 1 finlandese e la moglie hanno annunciato sui social l’arrivo del terzo figlio.

Dopo Robin e Rianna arriva un’altra femminuccia in casa Raikkonen. “Oh piccolina, sei già così amata❤️ Non vediamo l’ora di conoscere il nuovo membro della nostra famiglia tra pochi mesi!“, hanno scritto sui social il 43enne e la moglie 36enne condividendo un dolce scatto di coppia col pancino in vista.