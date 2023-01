Kim Kardashian e la passione della Serie A: la maglia è speciale | FOTO

SportFair

Kim Kardashian non ha bisogno di presentazioni, è una delle modelle più famose al mondo. E’ un personaggio televisivo di nazionalità statunitense. E’ anche un’appassionata di calcio, ma a sorpresa è una grande tifosa della… Roma. Sui social è diventato virale un video della modella ripresa mentre indossa una maglia storica dei giallorossi.

La statunitense è reduce da una vicenda personale, in particolar modo dal rapporto con l’ex marito Kanye West: “non parlo di lui”, le dichiarazioni della modella. La showgirl indossava la maglia della Roma e la foto è diventata virale.

Si tratta della divisa utilizzata dal club giallorosso nella stagione 1997-98, la prima con Zdenek Zeman in panchina. Kim Kardashian ha mostrato a tutti la maglia della Roma, prima di salire sull’auto e andare via. La 42enne ha confermano ufficialmente la passione per la Capitale, sui social sono state pubblicate tante foto durante una vacanza in Italia.