Jorge Lorenzo, vinta la battaglia col Tesoro: “aggredito prima di una gara”

Cinque anni e mezzo dopo, Jorge Lorenzo può mettere fine a uno dei suoi più grandi incubi. Il maiorchino, ex pilota di MotoGP ha vinto la sua battaglia contro il Ministero delle Finanze spagnolo e si è sfogato sui social dopo la splendida notizia.

Una lotta iniziata nel 2017, quando l’amministrazione “ha aperto una verifica fiscale contestando il mio status di residente fiscale svizzero” dopo essersi trasferito a Lugano “una piccola ma moderna città svizzera a un’ora da Milano“. Lorenzo, in una nota, assicura che, “come tanti altri piloti“, è partito “perché aveva bisogno della tranquillità che offriva il paese“, oltre ad avere “la possibilità di allenarsi presso le strutture del team Yamaha (a 60 km da casa mia )”.

L’ispezione fiscale è durata dal 2013 al 2016, anche se “le autorità svizzere hanno insistito sul fatto che la mia situazione era perfettamente legale“. Tuttavia, Lorenzo è schietto: “il Tesoro spagnolo ha sempre messo in discussione tutto“. Sono andati anche oltre. Lo spagnolo parla di “centinaia di richieste” a sponsor e squadre, “cercando non solo informazioni ma anche il mio discredito davanti all’opinione pubblica, facendomi apparire sui media come un truffatore“. E sono arrivati ​​ad intervenire anche nella sua area di tempo e lavoro, all’interno del Motomondiale: “hanno mandato degli emissari nel paddock stesso per costringermi a firmare un documento. Mi hanno aggredito e mi hanno bloccato l’uscita quando stavo per salire in moto pochi minuti prima di iniziare una gara”, ha denunciato l’ex pilota, che ha sempre anticipato i soldi che gli venivano chiesti.

