Ivana Knoll da capogiro, la foto con Drake ed il sexy video sui social

SportFair

Ivana Knoll continua a stupire tutti i suoi follower sui social. La modella croata, la tifosa più sexy dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, è tornata a Miami, dove vive e da giorni condivide sui social foto e video della sua vita mondana.

Sempre sexy e bollente, Ivana sa come far girare la testa ai suoi fan e in questi giorni ha trascorso le sue serate con diverse celebrità.

La foto con Drake

Una delle ultime foto postate sui social dalla tifosa croata, la ritrae col rapper Drake. I due erano abbracciati e sorridenti e Ivana indossava una tutina nera davvero bollente, con uno scollo profondissimo.

Ivana è stata raggiunta anche dall’attore Jamie Foxx e dal caporedattore di Vogue Edward Enniful.