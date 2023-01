Inter-Parma con… sorpresa: proposta di matrimonio a San Siro | FOTO

SportFair

E’ in corso Inter-Parma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non è un buon momento per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal deludente pareggio contro il Monza in campionato. Il primo tempo ha regalato colpi di scena, la compagine di Pecchia è passata in vantaggio con un gol pazzesco di Juric.

Sorpresa prima del match, a San Siro: i tifosi sugli spalti hanno assistito alla proposta di matrimonio di Marko, tifoso interista dell’Inter Club Montenegro, che ha scelto il prato del Meazza come palcoscenico per chiedere la mano alla fidanzata Sanja: un momento che ha unito l’amore di due ragazzi alla passione per i colori nerazzurri.