Inter-Napoli, problemi con DAZN: gli utenti furiosi

Continua il programma della giornata del campionato di Serie A, la stagione è pronta ad entrare nel vivo dopo la lunga pausa per il Mondiale. E’ in corso Inter-Napoli, sfida valida per le zone altissime della classifica.

Il ritorno in campo dopo la pausa per il Mondiale ha fornito le prime indicazioni, si sono registrate le vittorie di Milan e Juventus. I rossoneri hanno avuto la meglio della Salernitana, i bianconeri nel recupero della Cremonese.

La squadra di Spalletti guida la classifica del massimo campionato italiano, i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi. Si sono registrati problemi con la visione della partita sul canale di DAZN, come confermato dagli utenti sui social. La visione dei primi minuti del match è stata condizionata da disservizi.