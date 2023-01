Miss Bum Bum, la camicetta è trasparante: la reazione di Suzy Cortez | VIDEO

SportFair

Suzy Cortez è tornata alla ribalta durante i Mondiali di calcio del Qatar 2022. Ex Miss Bum Bum, Suzy è brasiliana ma è una grandissima tifosa dell’Argentina.

Miss Bum Bum è super tifosa di Leo Messi e per questo motivo è diventata una fan dell’Albiceleste, per la quale ha fatto il tifo durante la rassegna iridata. Suzy Cortez è tornata sotto i riflettori durante i Mondiali per gli sfottò a Ivana Knoll dopo il ko della Croazia in semifinale e adesso in tantissimi attendono aggiornamenti sulla sua promessa di fare un nuoto tattoo in onore di Messi e dell’Argentina nelle parti intime.

Intanto, Suzy Cortez regala ai suoi follower scatti bollenti e nelle ultime Storie Instagram le è anche sfuggito un dettaglio hot.

L’incidente hot di Miss Bum Bum

Miss Bum Bum ha pubblicato delle Storie Instagram che la ritraevano coricata a letto, con una camicetta scollata e velata, mentre parlava con i suoi follower. In uno di questi video, però, l’incidente hot: Suzy Cortez ha infatti mostrato un capezzolo e solo mentre registrava si è resa conto dell’incidente, coprendosi subito.

Un incidente hot che non ha però imbarazzato troppo l’ex Miss Bum Bum, che non ha rimosso la Storia Instagram.