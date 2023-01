Ilary Blasi, il vestito trasparente lascia poco spazio all’immaginazione | VIDEO

SportFair

Ilary Blasi ha iniziato il 2023 con il botto, la showgirl è più sexy che mai. E’ reduce da un periodo molto difficile dal punto di vista privato, la lunga storia d’amore con Francesco Totti si è interrotta. La vicenda ha scatenato tanti motivi di tensione e discussioni, è in corso anche una battaglia legale.

E’ anche scoppiato un caso. Il calciatore ex Roma è finito nel mirino dell’Antiriciclaggio in relazione ad alcune segnalazioni legate alle scommesse e al gioco d’azzardo. Il Pupone non ha ancora risposto alle accuse e continua il periodo di relax in compagnia della nuova fidanzata Noemi.

Le vacanze di Ilary Blasi

Non si risparmia nemmeno Ilary Blasi. La presentatrice ha trascorso il Capodanno in compagnia del nuovo fidanzato, Bastian, tra Bangkok e l’isola di Ko Phangan, in Thailandia. Bastian Muller è riuscito a riportare il sorriso alla showgirl, la coppia è sempre più innamorata come confermano gli ultimi scatti pubblicati dai giornali di gossip.

Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi è molto famoso nel suo paese, in Germania. E’ un imprenditore che ha portato il suo business anche in Austria e Svizzera. La showgirl è tornata grande protagonista anche sui social, in particolar modo si è scatenata con scatti super sexy. Prima si è ripresa in un video che non è passato inosservato, il vestito è trasparente e si intravedono le forme. Poi un altro scatto che non ha lasciato spazio ad interpretazioni, il lato B è da urlo.