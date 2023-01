Formula 1, si pensa all’espansione: presto più di 10 team in griglia?

SportFair

Importanti novità dal mondo della Formula 1. Il Circus sta dal pensando di espandersi a più di 10 squadre, come confermato dal Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Lo sport ha attualmente dieci squadre e 20 piloti in griglia per la stagione 2023 di 23 gare. Dovevano esserci 24 gare, ma il Gran Premio di Cina è stato cancellato e si stanno valutando sostituzioni. In F1 potrebbero arrivare grandi sconvolgimenti, con il presidente della FIA Ben Sulayem che conferma che si sta pensando all’espansione della griglia a più di 10 squadre.

“Ho chiesto al mio team FIA di esaminare l’avvio di un processo di manifestazione di interesse per potenziali nuovi team per il Campionato mondiale FIA ​​F1“, ha scritto Ben Sulayem su Twitter.

Tuttavia, l’amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ha dichiarato lo scorso settembre che lo sport non ha bisogno di più di dieci squadre. La F1 ha una quota di iscrizione di 166 milioni di sterline e Domenicali ha sottolineato che i team devono prima avere le finanze, ma anche avere la competenza per mantenere una squadra in funzione.