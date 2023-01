Fioretto azzurro show a Parigi: tris di podi, Alice Volpi è medaglia d’oro

SportFair

L’Italia del fioretto ha inaugurato il nuovo anno allo Stade Pierre de Coubertin e lo ha fatto festeggiando ben tre podi. A Parigi, storica tappa di Coppa del Mondo, gli schermidori azzurri del CT Stefano Cerioni si sono distinti sia nella prova individuale femminile sia in quella maschile.

Tra le donne splendido successo di Alice Volpi che, dopo essersi fatta largo all’interno del tabellone, nel penultimo atto ha battuto in un match molto serrato la francese Ysaora Thibus, caduta solamente per 15-13. In finale, poi, il trionfo con lo stesso identico punteggio sulla statunitense Lee Kiefer.

Sempre nella gara femminile, infine, nulla da fare per Francesca Palumbo. La nativa di Potenza si è dovuta accontentare del terzo posto. A sbarrarle la strada ci ha pensato la statunitense Lee Kiefer, che in semifinale si è imposta con il punteggio di 15-10. Sul gradino più basso del podio anche la sopracitata transalpina Thibus.

Tra gli uomini ottimo secondo posto per Guillaume Bianchi. Quest’ultimo ha alzato bandiera bianca solamente nell’ultimo atto, dominato dallo statunitense Alexander Massialas con un inequivocabile 15-5. A completare il podio sono stati lo spagnolo Carlos Llavador e Cheung Ka Long, schermidore proveniente da Hong Kong.