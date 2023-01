Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: la presentazione è in grande stile | VIDEO

SportFair

Presentazione in grande stile per Cristiano Ronaldo, è iniziata ufficialmente la nuova avventura con la maglia dell’Al Nassr. Il portoghese si candida ad un ruolo da grande protagonista, è reduce da esperienze negative con Manchester United e Portogallo.

Cristiano Ronaldo si è subito consolato con la firma del contratto da record con l’Al Nassr: crica 200 milioni in totale a stagione per due anni e mezzo. Un’operazione da circa 500 milioni di euro, destinata a raddoppiare per il ruolo di ambasciatore dell’Arabia Saudita ai Mondiali del 2030.

La presentazione di Cristiano Ronaldo

Presentazione in grande stile di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr. Il portoghese si è sottoposto a visite mediche, poi le prime parole. “Sono molto felice, è una grande decisione per la mia vita. Il mio lavoro in Europa era finito: ho vinto tutto e ho giocato nei migliori club del mondo. Adesso per me si apre una nuova sfida in Asia: sono molto grato all’Al Nassr per avermi dato questa opportunità”.

“Nessuno lo sa ma ora lo posso dire: ho avuto tante opportunità in Europa, mi hanno cercato molti club, anche in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, in Portogallo. Molti si sono mossi per prendermi ma avevo già dato la mia parola all’Al Nassr per sviluppare non solo il calcio ma anche la cultura di questo paese fantastico”.

Ronaldo continua: “la famiglia mi ha subito supportato in questa decisione. E’ una grande opportunità non solo calcistica ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni. So cosa voglio: qui c’è una possibilità di cambiamento, di aiutare gli altri. Penso che questo paese possa svilupparsi sotto molti aspetti”.

Orgoglioso l’allenatore Rudi Garcia: “Cristiano è uno dei migliori giocatori del mondo, in vita mia raramente ho visto grandi giocatori come lui e non ho mai allenato nessuno come lui, nessuno si può avvicinare a Cristiano, una leggenda del calcio. Siamo molto felici di averlo in squadra. Sarà molto importante non solo per il calcio ma per il paese, per l’Arabia”.

🗣️ “In Europe my work is done, I won everything. I played in the most important clubs in Europe and for me it’s now a new challenge.” Cristiano Ronado says he has now finished his playing career in Europe for good. 🇵🇹 pic.twitter.com/ZXPGKT511h — Football Daily (@footballdaily) January 3, 2023