Caroline Garcia e la bulimia, la confessione: “è incontrollabile”

Gli sportivi sono spesso sottoposti ad enorme stress e hanno spesso conseguenze più o meno gravi. Sono tanti gli atleti che hanno avuto a che fare con problematiche legate all’alimentazione e oggi sono sempre di più coloro che raccontano la loro esperienza.

A raccontare la sua, oggi, è Caroline Garcia: la francese ha parlato della sua lotta con la bulimia e ha rivelato di essersi “rifugiata nel cibo”e si è sentita “vuota e triste” mentre questo disturbo alimentare la metteva in difficoltà.

La confessione di Caroline Garcia

“Ognuno è diverso. Alcuni non mangiano più, io ero il contrario: mi rifugiavo nel cibo. Erano tempi di crisi. Ti senti così vuoto, così triste, che hai bisogno di riempirti. Ero in difficoltà per non essere in grado di fare quello che volevo in campo, non vincere più e soffrire fisicamente”, ha dichiarato all’Equipe.

“Mangiare mi ha calmato per qualche minuto. Sappiamo tutti che non dura, ma è stata una fuga. È incontrollabile. Quando sei solo, è più difficile da controllare. E nel tennis passi molto tempo da solo nella tua stanza. Spesso è così che è successo. Dopo, ho iniziato a parlarne, ai miei parenti, agli amici, ai miei genitori. Inizi a capire. Ti rendi conto che se succede a te non è la fine del mondo. A volte è solo la fatica che fa desiderare al tuo corpo lo zucchero. Non cambierà nemmeno la tua vita. A volte era inspiegabile. Avevo bisogno di riempirmi per compensare la sconfitta e il dolore“, ha aggiunto.

“Ora, se per due giorni voglio una pizza, prendo la mia pizza e smetterà di ossessionarmi. Ho avuto difficoltà ad accettare il fatto che non avrebbe trasformato il mio corpo. Di tanto in tanto mi concedo un piccolo dessert piuttosto che pensarci tutta la settimana e finire per crollare completamente. La sconfitta è diventata una scusa per permettermi tutto. Oggi è molto meno così. Nel ristorante dei giocatori ci sono molte tentazioni, non è facile. Impari a conoscerti mentre vai. In effetti per me un atleta deve essere in forma. Questa è l’immagine che devi rispedire. Ad un certo punto, sono stato piuttosto duro con me stesso“, ha spiegato ancora Garcia.

“In questi giorni va meglio. Riesco a divertirmi quando lo sento. Se voglio mangiarlo, lo faccio sapendo che lo sto facendo. E vedo che il giorno dopo va bene. A volte hai bisogno di una prova che non farà nulla al tuo corpo. Ad esempio, volevo e ho trovato un impasto senza glutine. Ero così felice della mia pizza!“, ha concluso la tennista francese.