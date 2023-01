Vika Azarenka e la maglia del PSG agli AusOpen: “ho scoperto io il club”

SportFair

Si è interrotto in semifinale il percorso di Victoria Azarenka agli Australian. Open La tennista bielorussa 33enne ha ceduto a Rybakina oggi a Melbourne, dunque il suo ‘talismano’ non le ha portato fortuna fino in fondo.

Victoria Azarenka, infatti, ha indossato sempre una maglia fortunata durante il primo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Azarenka e la maglia del PSG

Vika Azarenka ha indossato una maglia portafortuna agli Australian Open, quella del PSG. Perchè? La sua scelta della squadra di calcio è stata ispirata da David Beckham quando ha giocato nella capitale francese per il PSG dieci anni.

“Sono stata io a scoprire il club. Leo adora la loro maglia e tutto il loro kit. E ama anche Lionel Messi. Guardo anche la Premier League, la Liga e il campionato francese. È qualcosa che mi piace davvero fare per allontanarmi dal mondo del tennis. Adoro andare allo stadio, è la cosa che preferisco, e il Parc des Princes è il miglior stadio secondo me. Anche se non è grande come gli altri, l’atmosfera è pazzesca. Ho portato mio figlio e mio nipote quest’anno: avevano gli occhi che brillavano di gioia. Il mio giocatore preferito del Paris era David Beckham. Oggi tocca a Messi. Mi è sempre piaciuto Zlatan Ibrahimovic. Anche Neymar è molto bravo. Tutti i giocatori sono incredibili. Mi piace molto (Achraf) Hakimi, ha disputato un ottimo Mondiale con il Marocco e ha un ottimo rapporto con (Kylian) Mbappe. È bellissimo vederli insieme, essere testimoni della loro amicizia, che è una cosa che mi manca un po’ nel tennis. È uno sport individuale e, a volte, vorrei avere una relazione del genere“, ha dichiarato la bielorussa.