Peter Sagan annuncia il ritiro: addio alla strada, futuro in Mtb

SportFair

Peter Sagan ha deciso di appendere la bici, quella da strada, al chiodo. Il ciclista slovacco, tre volte campione del mondo, ha annunciato che il 2023 sarà il suo ultimo anno da professionista su strada.

Il 33enne ha convocato i media nel giorno di riposo della Vuelta a San Juan per dare questa notizia inaspettata.

Sagan, il cui rendimento è calato nelle ultime stagioni, compresa un 2022 in cui ha sofferto di problemi di salute a causa dell’eccessivo affaticamento, terminerà la sua carriera su strada alla conclusione del calendario del World Tour nel 2023. Il prossimo anno farà il salto in MTB , un disciplina in cui gareggerà per godersi e senza alcun tipo di pressione, ciò che voleva porre fine alla sua carriera sportiva. Così, Peto prenderà il via nelle gare di MTB con l’ intenzione di raccogliere i punti necessari per qualificarsi per il suo obiettivo finale: i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lì potrebbe affrontare Tom Pidcock e il resto degli specialisti della modalità per abbassare il sipario, definitivamente , in una carriera leggendaria.

L’annuncio di Sagan

“Il momento è arrivato. Fin da quando avevo 20 anni pensavo che mi sarei ritirato attorno ai 30, anche se ritiro non è la parola giusta adesso. Continuerò ad essere presente nel ciclismo, anche se in modo diverso. Magari l’anno prossimo tornerò proprio qui in Argentina con la nazionale slovacca in mtb“, queste le parole di Sagan che potrebbe partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella mountain bike.