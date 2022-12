L’ultimo bollettino e il messaggio social: le condizioni di Pelé

SportFair

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni di Pelé, l’ex calciatore brasiliano continua a lottare contro il tumore al colon. Lo stesso Pelé ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, attraverso un messaggio sul profilo Instagram.

“Amici miei, voglio mantenere tutti tranquilli e con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da te, che arriva il mondo intero, mi tiene pieno di energie. E guardo anche il Brasile ai mondiali! Grazie mille per tutto”.

Il bollettino dell’ospedale

“Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all’ospedale Israelita Albert Einstein martedì scorso (29) per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore del colon, identificato nel settembre 2021. È ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha anche avuto un buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento della condizione nelle ultime 24 ore”, si legge nel bollettino medico.