Mihajlovic, l’ultima apparizione pubblica: una sorpresa speciale a Zeman

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo intero. L’ex calciatore e allenatore è deceduto dopo aver lottato per tre anni contro la leucemia. Ad annunciare la morte di Mihajlovic è stata la sua famiglia con una nota.

Sui social fioccano messaggi per il tecnico serbo e intanto circola anche il video dell’ultima apparizione pubblica di Mihajlovic. Lo scorso 1 dicembre, Sinisa ha interrotto a sorpresa la presentazione del libro di Zeman a Roma.

Mihajlovic è comparso dal nulla, ha baciato l’allenatore, e poi gli ha dedicato parole speciali: “Zeman non ha alzato nessun trofeo, ma ha vinto molto di più. Sapeva far giocare bene le sue squadre, ha scoperto tanti giovani, ha fatto divertire tifosi e calciatori. Prima di lui in Italia giocavano solo per non perdere. Dopo hanno cominciato a giocare per vincere”.

Pochi giorni dopo la pronuncia di quelle parole, le condizioni di Sinisa sono improvvisamente peggiorate e hanno portato al triste epilogo delle ultime ore.