Tifosa argentina in topless allo stadio: rischia il carcere | VIDEO

Dopo 36 anni dall’ultimo successo iridato, l’Argentina vince nuovamente un Mondiale, il terzo della sua storia. L’Albiceleste si è aggiudicata la rassegna iridata del Qatar 2022, vincendo in finale contro la Francia ai calci di rigore.

Una gioia pazzesca per tutti i tifosi argentini, che hanno festeggiato nei modi più folli. Tra coloro che non sono riusciti a contenere la loro felicità e che l’hanno manifestata con gesti davvero pazzi, c’è una tifosa argentina che ha deciso di spogliarsi allo stadio di Lusail.

La ragazza è stata immortalata dalle telecamere in topless: la donna bionda non ha lasciato nulla all’immaginazione, saltando e festeggiando la vittoria della sua Argentina a petto nudo.

La ragazza adesso rischia grosso: potrebbe anche finire in prigione per il suo gesto. Anche se le donne non del Qatar non hanno bisogno di indossare l’abaya, la lunga tunica nera, la parte superiore deve coprire l’ombelico e le spalle, mentre le gonne, i vestiti ei pantaloni devono coprire le ginocchia.

Alle donne che viaggiano nella nazione araba è inoltre vietato indossare indumenti attillati o mostrare scollature troppo profonde. Alle Wags, infatti, è stato consigliato di indossare abiti non troppo scollati e di indossare anche una sciarpa attorno al collo per coprirsi.