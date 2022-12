Tacconi torna a camminare: il regalo di Natale alla famiglia | VIDEO

SportFair

Un regalo di Natale bellissimo: arrivano buone notizie sulle condizioni di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus continua a lottare dopo il malore accusato lo scorso 23 aprile, la prima diagnosi è stata emorragia cerebrale. Poche ore prima era stato protagonista ad Asti di un evento benefico.

Tacconi è stato sottoposto ad alcune operazioni e la situazione è migliorata giorno dopo giorno. Un regalo bellissimo è arrivato proprio nel giorno di Natale. Il figlio Andrea ha pubblicato sui social un VIDEO commovente: papà Stefano è tornato a camminare, confermando i progressi degli ultimi mesi. “Il più bel regalo di Natale”, è stata la didascalia di Andrea.

Le immagini mostrano l’ex portiere di spalle, sorretto mentre cammina in un tratto del corridoio. I passi in avanti sono evidenti, la famiglia e i tifosi continuano a sperare. Tacconi è stato un grande protagonista con la maglia della Juventus, è stata la sua esperienza più importante. Prima le avventure con Spoleto, Pro Patria, Livorno, Sambeneddetese, Avellino, poi il Genoa. Si è messo in mostra anche con la Nazionale italiana.