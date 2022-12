La reazione dei tifosi della Juve sull’inchiesta: tentativo di ‘boicottaggio’

SportFair

Si avvicina il ritorno in campo nel campionato in Serie A, nel frattempo non si placano le polemiche in relazione all’inchiesta plusvalenze sulla Juventus. L’ultima notizia riguarda la richiesta di riapertura del processo. La procura federale, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva, ha chiesto la revocazione parziale della sentenza con la quale la Corte Federale di Appello, lo scorso maggio, aveva assolto i bianconeri.

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha proposto, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio 2022, nei confronti delle società FC Juventus SpA, UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Genoa CFC SpA, Parma Calcio 1913 Srl, Pisa Sporting Club Srl, Empoli FC SpA, Novara Calcio SpA, Delfino Pescara 1936 SpA e di 52 dirigenti delle medesime società sportive, chiedendone la condanna alle sanzioni che verranno rispettivamente richieste nel corso dell’udienza di discussione del ricorso di fronte alla Corte Federale di Appello”.

I rischi e il tentativo di boicottaggio

La Juventus rischia tanto, dall’ammenda ai punti di penalizzazione e infine la retrocessione. In particolare ha fatto molto discutere il titolo in prima pagina dell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’: “Juve, ecco le prove, rischio retrocessione”, si legge. “Il procuratore federale riapre l’inchiesta plusvalenze”.

I tifosi della Juventus non hanno gradito, è diventato di tendenza sui social l’hashtag #Bloccailcorrieredellosport, un tentativo di protesta contro la notizia. L’accusa è semplicemente fuori luogo, il giornale si è limitato a raccontare i fatti. La Juventus rischia, infatti, la retrocessione: è una sanzione prevista in questi casi, come l’ammenda, i punti di penalizzazione e proprio la retrocessione. Tutto sarà valutato in relazione alla gravità delle accuse, pesanti nei confronti del club bianconero.

La situazione in casa Juventus era già molto delicata e si è ulteriormente complicata dopo la richiesta di riapertura del processo, sarebbero emersi nuovi elementi. Il tentativo di ‘boicottaggio’ dei tifosi bianconeri non è destinato ad andare a buon fine e sicuramente non condizionerà il verdetto finale, bloccare la visione di qualche account sui social non aiuterà il club bianconero nel processo.