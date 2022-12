Quanto guadagna chi vince i Mondiali del Qatar? Il montepremi

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 stanno per volgere al termine! Oggi pomeriggio Argentina e Francia si sfideranno per il titolo iridato nella finalissima della rassegna qatariota. Un mese di spettacolo, clamorose sconfitte e incredibili sorprese, che ha fatto entusiasmare il mondo intero.

Oggi si conoscerà la vincitrice di questi Mondiali tanto amati quanto discussi e, dunque, anche a chi andrà il ricco bottino messo a disposizione dalla FIFA.

Il Montepremi dei Mondiali di calcio del Qatar 2022

Le squadre in gara ai Mondiali di calcio non hanno come unico obiettivo quello di alzare al cielo il trofeo, ma anche di intascare una interessante premio in denaro.

Si tratta di cifre da record: la FIFA ha stanziato un montepremi di 440 milioni di dollari per i Mondiali del Qatar 2022. Si tratta di un aumento di 40 milioni di dollari rispetto al 2018.

La FIFA ha confermato nell’aprile 2022 che i campioni della Coppa del Mondo del Qatar riceveranno un premio in denaro record di 42 milioni di dollari.

Quanto guadagna ogni squadra

Il Montepremi della FIFA coinvolge tutte le squadre partecipanti ai Mondiali: non solo la squadra vincitrice, infatti, intascherà un premio in denrao

In base alla suddivisione del montepremi rivelata dalla FIFA, raggiungere le semifinali in Qatar vedrà le squadre guadagnare più di quanto ricevuto dai vincitori della Coppa del Mondo 2006.

Montepremi 2022

Fase a gironi: 9 milioni di dollari

Ottavi: 13 milioni di dollari

Quarti: 17 milioni di dollari

Quarto posto: 25 milioni di dollari

Terzo posto: 27 milioni di dollari

Secondo posto: 30 milioni

Vincitore: 42 milioni