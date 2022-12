Portogallo incontenibile! Ramos trascina i portoghesi ai quarti

SportFair

Ultima giornata di ottavi di finale spettacolare ai Mondiali del Qatar 2022. Oggi non sono mancati i colpi di scena: la Spagna è stata clamorosamente eliminata dal Marocco ai calci di rigore, mentre il Portogallo ha trionfato in maniera netta contro la Svizzera. Una partita terminata in goleade per i portoghesi, che hanno trionfato 6-1.

Ramos ha sbloccato il match al 17′, Pepe ha poi raddoppiato al 33′. Al rientro in campo dall’intervallo, sempre Ramos ha segnato il gol del 3-0 e al 55′ Guerreiro ha mandato il Portogallo in paradiso. A nulla è servita la rete di Akanji, al 58′, del 4-1. I portoghesi, nonostante il grande vantaggio, hanno continuato a lottare in campo, riuscendo a trovare ben altre due reti. Ramos ha segnato ancora, al 67′, mentre sul finale è stato Leao, appena entrato, a segnare la rete del 6-1.

Il Portogallo, dunque, stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Marocco.