Nations League, Europei 2024 e Mondiale 2026: i prossimi appuntamenti delle Nazionali

La finale del Mondiale in Qatar 2022 è stata scoppiettante, la competizione ha regalato grande spettacolo dentro e fuori dal campo. E’ stata un’edizione inedita, nel periodo invernale e in un luogo caratterizzato da tradizioni nuove per una rassegna calcistica. Il Marocco si è dimostrata una bellissima sorpresa, una squadra in grado di raggiungere la semifinale e di ribaltare ogni tipo di pronostico. Positivo anche il rendimento della Croazia.

La delusione più grande è stata sicuramente la Germania, eliminata già dalla fase a gironi. Al di sotto delle aspettative anche il rendimento di Spagna e Brasile. Nell’ultimo atto si sono affrontate Francia e Argentina, la partita si è conclusa ai calci di rigore con il trionfo di Messi e compagni.

Il Mondiale è già alle spalle, i prossimi appuntamenti delle Nazionali si preannunciano bellissimi: dalla Nations League, all’Europeo 2024 al Mondiale 2026.

La Nations League

Il prossimo appuntamento ufficiale sarà quello della Nations League. L’Italia ha staccato il pass per le Final Four e si candida ad un ruolo da protagonista. Gli azzurri si sono qualificati in testa in un girone molto competitivo, contro squadre del calibro di Inghilterra, Germania e Ungheria.

Le altre qualificate alle Final Four sono Croazia, Spagna e Olanda. Dal 14 al 18 giugno 2023 si svolgeranno le gare della final four. Le quattro qualificate saranno divise in due semifinali che si disputeranno il 14 e 15 giugno, le due perdenti in campo per la finalina terzo posto prevista per il 18 dello stesso mese. La finalissima della Nations League 2022/2023 andrà in scena il 18 giugno 2023. L’evento si disputerà in Olanda con le probabili sedi ad Amsterdam e Rotterdam.

L’Europeo 2024

Il prossimo campionato Europeo si svolgerà nel 2024, in Germania. Sarà la 17ª edizione, la terza volta per la Germania da nazione ospitante dopo le passate edizioni del 1988 come Germania Ovest e 2020 con quattro partite ospitate a Monaco di Baviera. Sarà, quindi, il primo europeo ospitato solamente sul suolo tedesco unificato.

Le città che ospiteranno il torneo sono:

Berlino: Olympiastadion Berlin (attuale capienza: 70.000)

Colonia: Cologne Stadium (47.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Francoforte: Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Lipsia: Leipzig Stadium (42.000)

Monaco: Munich Football Arena (67.000)

Stoccarda: Stuttgart Arena (54.000)

Il format – Il format sarà identico a quello di UEFA EURO 2020. Le prime due classificate nei sei gironi della fase finale andranno agli ottavi insieme alle quattro migliori terze. La Germania si qualificherà di diritto in veste di nazione ospitante. Oltre alla Germania, 23 posti saranno assegnati tramite le qualificazione europee, in programma da marzo a novembre 2023, e con gli spareggi, in programma a marzo 2024.

La fase finale di UEFA EURO 2024 è in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La finale di UEFA EURO 2024 si giocherà domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino. La Germania padrona di casa giocherà la partita inaugurale del torneo venerdì 14 giugno alla Football Arena di Monaco.

Le squadre sono suddivise in dieci gironi da cinque (contenenti le quattro partecipanti alle Finals di UEFA Nations League) o sei. Le nazionali giocheranno con gare in casa e in trasferta in un round-robin, dove le vincitrici e le seconde dei gironi andranno direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti verranno decisi dagli spareggi alla quale parteciperanno 12 squadre scelte in base alle prestazioni nella UEFA Nations League 2022/23.

I gironi per le qualificazioni all’Europeo

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

Le date di EURO 2024

Qualificazioni

23–25 marzo 2023: fase a gironi, Giornata 1

26–28 marzo 2023: fase a gironi, Giornata 2

16–17 giugno 2023: fase a gironi, Giornata 3

19–20 giugno 2023: fase a gironi, Giornata 4

7–9 settembre 2023: fase a gironi, Giornata 5

10–12 settembre 2023: fase a gironi, Giornata 6

12–14 ottobre 2023: fase a gironi, Giornata 7

15–17 ottobre 2023: fase a gironi, Giornata 8

16–18 novembre 2023: fase a gironi, Giornata 9

19–21 novembre 2023: fase a gironi, Giornata 10

21 marzo 2024: semifinali play-off

26 marzo 2024: finali play-off

Fase finale

Dicembre 2023: sorteggio fase finale UEFA EURO 2024, Elbphilharmonie Amburgo

14 giugno 2024: gara d’apertura UEFA EURO 2024, Munich Football Arena

14 luglio 2024: finale UEFA EURO 2024, Olympiastadion Berlino

Il Mondiale 2026

I Mondiali del 2026 si svolgeranno in tre differenti paesi del continente americano: gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Per la seconda volta un Mondiale è organizzato da più Nazioni, dopo l’edizione 2002 in Corea del Sud e Giappone. Il Messico diventerà il primo paese ad aver ospitato tra campionati del mondo dopo quelli del 1970 e del 1986.

IL FORMAT – Queste le città annunciate: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Guadalajara, Città del Messico, Monterrey, Toronto e Vancouver. La FIFA ha deciso l’aumento delle partecipanti da 32 a 48.

Per quanto riguarda gli stadi, saranno sedici, uno in ogni città selezionata per ospitare i Mondiali:

BC Place (Vancouver) e BMO Field (Toronto)

Estadio Akron (Guadalajara), Atzeca (Città de Messico) e BBVA Bancomer (Monterrey)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Gillette Stadium (Boston), AT&T Stadium (Dallas), NGR Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City), SoFI Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), Metlife Stadium (New York/New Jersey), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Levi’s Stadium (San Francisco) e CenturyLink Field (Seattle), Stati Uniti.

Le date del Mondiale 2026

I Mondiali 2026 inizieranno 25 maggio 2026 e si concluderanno con la finalissima del 5 luglio. Dopo l’edizione del 2022, disputata in periodo invernale, il torneo verrà nuovamente disputato da fine primavera a metà estate.

Orari e fuso orario

Il fuso orario rispetto all’Italia è diverse ore indietro, tra le cinque e le sei. Quindi le gare disputate in serata negli USA saranno viste in Italia ad orari improbabili per i tifosi, come le 3 del mattino.