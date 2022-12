Nadal perde contro Norrie e sbotta in conferenza stampa

SportFair

L’ultima partita del 2022 non è stata entusiasmante per Rafael Nadal, lo spagnolo continua ad accusare una condizione fisica ancora preoccupante. Il tennista è sceso in campo nella sfida della United Cup contro Norrie, 1-2 il risultato finale. Ottima partenza dello spagnolo che vince 6-3 il primo set, poi il britannico ribalta tutto e chiude i conti.

Nadal si è presentato in conferenza stampa dopo il match, inizialmente sorridente. Poi si è infuriato per l’ennesima domanda sul suo futuro. “Il giorno in cui accadrà capirò che è la fine. Non devo e non voglio continuare a giocare per forza. Se continuo è perché amo profondamente ciò che faccio. Se non me la sentissi, beh, ho già fatto più di quanto mi fossi mai sognato.

Ma ho comunque perso la partita. Ogni volta che vengo in conferenza stampa dopo aver perso sembra che debba ritirarmi. Sembri molto interessato al mio ritiro. Quando sarà il momento ve lo farò sapere. Non continuate a parlarmi di ritiro, sono qui per giocare a tennis”.