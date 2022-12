Miracolo Corea del Sud: è agli Ottavi! Lacrime Uruguay, beffato per un gol

SportFair

Colpi di scena nella partite del Gruppo H del Mondiale in Qatar: la Corea del Sud ha staccato il pass per gli ottavi di finale, l’Uruguay è già fuori dalla competizione. Grandissima impresa della Corea del Sud che è riuscita a superare il Portogallo, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con un gol nel finale.

E’ un risultato storico per la Corea del Sud, capace di raggiungere gli ottavi di finale. Il Portogallo passa in vantaggio con un gol gol Horta, al 27′ il pareggio di Kim Young-Gwon. Nella ripresa esce Cristiano Ronaldo e la Corea trova il gol della qualificazione con Hwang Hee-Chan.

Uruguay beffato. Suarez e compagni non sono andati oltre lo 0-2 contro il Ghana, il punteggio non basta per superare il turno. Uruguay e Corea hanno chiuso a quattro punti in classifica, con la stessa differenza reti (0). La Corea si qualifica per il maggior numero di gol realizzati (4) contro le due reti dell’Uruguay. La gara contro il Ghana si è conclusa solo sullo 0-2 con la doppietta de Arrascaeta. Nel finale l’Uruguay non ha trovato la forza di realizzare il gol della qualificazione.