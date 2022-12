Matteoli nella storia! A 16 anni è il primo italiano a podio nel Big Air

SportFair

Ian Matteoli entra di diritto nella storia dello snowboard freestyle con il terzo posto ottenuto nel Big Air di Coppa del mondo a Copper Mountain. Infatti, nessun azzurro era mai salito sul podio nel massimo circuito, una prima volta che prende ancora più valore considerato che il 16enne di Bardonecchia era all’esordio assoluto nella competizione.

Una crescita esponenziale quella del classe 2005, che dopo le buone prestazioni fornite in Coppa Europa ha esordito al meglio in Coppa del mondo.

Una prova magnifica, terminata con il punteggio di 160 punti, a 24.5 lunghezze dal vincitore, il norvegese Marcus Kleveland. Secondo posto per il padrone di casa Chris Corning con 172.5 punti. Da segnalare anche l’ottimo quinto posto di Emiliano Lauzi, con una prestazione maiuscola da parte del milanese classe 1994. Out in qualifica Nicola Liviero e Loris Framarin.