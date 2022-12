Le rivelazioni di Ivana Knoll: proposte di matrimonio e inviti dai calciatori

SportFair

La Croazia è stata sconfitta in semifinale dall’Argentina ai Mondiali di calcio 2022 del Qatar e questo ha rattristito la tifosa numero 1 della squadra croata, Ivana Knoll.

La sexy modella è diventata famosissima durante questa rassegna iridata, per i suoi outfit bollenti indossati allo stadio e per le sue pose hot per le foto.

Dopo la sconfitta della sua squadra Ivana ha raccontato sui social le sue sensazioni, ma non ha lasciato il Qatar: ieri ha assistito dal vivo alla semifinale tra Francia e Marocco e, probabilmente, resterà in terra qatariota fino a domenica, facendo ancora una volta il tifo per la sua Croazia sabato nella finale per il terzo posto col Marocco.

Il MailOnline ha svelato alcune rivelazioni clamorose della modella croata.

Le proposte di matrimonio e i messaggi dei giocatori

Ivana Knoll ha ricevuto dozzine di proposte di matrimonio e anche messaggi sexy da alcune delle star della Coppa del Mondo in Qatar. La modella 26enne, che ha raccolto l’incredibile cifra di 200.000 follower algiorno su Instagram, ha dichiarato di essere rimasta scioccata dal modo in cui alcuni fan hanno pensato che fosse una “donna facile”.

Ivana ha rivelato di aver ricevuto anche alcuni inviti da parte di calciatori in gara ai Mondiali per “incontrarsi”.

“Mi sto solo divertendo con tutti. Suppongo che alla gente piaccia perché sono di bell’aspetto. Non mi interessa incontrare nessuno qui. La mia intenzione è far sorridere la gente, tutto qui“, ha però spiegato Ivana.

La modella ha poi ammesso di aver temuto di essere bandita dagli stadi per i suoi outfit succinti.