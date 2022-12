Ivana Knoll, il pronostico della sexy tifosa croata | VIDEO

SportFair

Ivana Knoll è la tifosa più famosa dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. La croata ha colpito tutti per i suoi outfit bollenti e per le sue foto hot allo stadio, nonostante le note restrizioni degli impianti sportivi.

La sexy modella ha fatto parlare di sè anche per i suoi sfottò alle squadre eliminate dalla sua Croazia ed è acclamatissima in Qatar, dove in tantissimi le chiedono quotidianamente selfie.

In attesa di vedere in campo la sua Croazia, nella semifinale iridata con l’Argentina, Ivana Knoll è stata protagonista di un simpatico ed insolito pronostico, condiviso sui social.

Il pronostico di Ivana Knoll

Ivana Knoll si è prestata ad un simpatico pronostico. La tifosa croata si è piazzata davanti a due tifosi, uno con la maglia della Croazia e uno con la maglia dell’Argentina, con in mano dei dischi.

La croata ha calciato la palla verso di loro, colpendo diverse volte il tifoso con la maglia della Croazia, prevedendo dunque la vittoria della sua squadra del cuore.