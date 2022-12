Ivana Knoll fermata dalla sicurezza mentre scattava foto sexy allo stadio

SportFair

Ivana Knoll è la tifosa più sexy di questo Mondiale del Qatar 2022. La fan croata fa parlare di sè per la sua sensualità e per i suoi look hot allo stadio nonostante le restrizioni negli impianti.

Oggi Ivana ha sfoggiato un altro dei suoi outfit, con pantaloni in vinile rosso ed un top scollato che lascia poco all’immaginazione. La modella croata è stata fotografata di fronte alla sicurezza mentre posava per scatti audaci prima dello scontro dei quarti di finale della Croazia contro il Brasile.

Sembra che le sia stato chiesto di spostarsi rapidamente dalla sicurezza che le ha chiesto di tornare al suo posto. Ivana è stata fotografata mentre parlava con una delle guardie di sicurezza all’Education City Stadium di Al Rayyan in Qatar .

La modella, poi, è stata vista mentre parla con due membri dello staff.